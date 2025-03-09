«Зенит» сделал заявление после инцидента с Венделом на матче с «Факелом»

«Зенит» опубликовал заявление после инцидента с полузащитником Венделом в матче с «Факелом» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

Бразилец был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун. После матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку, тем самым проявив расизм в отношении Вендела.

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта. Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — говорится в заявлении клуба.

Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС. Также бразильцу грозит дисквалификация на срок до 4 матчей.

27-летний Вендел в этом сезоне сделал 11 голевых передач и забил два гола в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

«Зенит» после 20 туров набрал 43 очка и занимает второе место в таблице РПЛ, уступая «Краснодару» (43) по дополнительным показателям.