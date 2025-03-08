Семак после удаления Вендела заявил, что один из игроков «Факела» изображал макаку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его расстроил момент с удалением полузащитника команды Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

27-летний футболист получил прямую красную карточку на 74-й минуте за неприличный жест в адрес соперника и пропустит следующую игру сине-бело-голубых в чемпионате России против «Спартака», которая пройдет 16 марта в Москве.

«К сожалению, удаление омрачило впечатление от матча. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые позволяют себе на расовой почве оскорблять игроков с другим цветом кожи, называть «макакой» игрока. Надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно. То же самое хочу сказать об одном из соперников, который изображал макаку. Надеюсь, мы предоставим видео. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня лично очень расстроили, потому что надо вести себя достойно как на трибунах, так и на поле», — сказал Семак во флеш-интервью после матча.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая «Краснодару» (43) по дополнительным показателям.