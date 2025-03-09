Отец Тюкавина назвал самый сложный период восстановления сына от травмы колена

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» поделился советом сыну.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Как пережить такую серьезную травму?

— Главное — терпение. Такой большой срок. Зная его, что он такой непоседа. Для него самым тяжелым будет смотреть футбол с трибуны. Но он сильный, я думаю, справится с этим.

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.