«Факел» — «Зенит»: судья правильно удалил Вендела за оскорбительный жест. Тому грозит дисквалификация до 4 матчей

Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей после удаления в игре с «Факелом»

На 74-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» судья Виталий Мешков после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и очень краткого ознакомления с повтором на мониторе правильно оценил сделанное Венделом и удалил игрока сине-бело-голубых за оскорбительный жест.

Это нарушение (показанный средний палец), если применить статью 94 дисциплинарного регламента РФС, повлечет дисквалификацию на срок от двух до четырех матчей.