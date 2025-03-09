Отец Тюкавина: «Костя очень переживает. Для него один день без футбола это уже все»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии футболиста.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Костя очень переживает. Сами понимаете, выбыть на 6 месяцев... Для него один день без футбола это все уже.

— Видел, что он чуть ли не первого января даже занимался в спортивном зале. Поразил этот подход.

— Он не только первого января, весь декабрь, можно сказать, в отпуске занимался. Он не может без этого. Даже в отпуске, 2-3 дня и потом начинает подготовку к сборам. А на сборах уже с командой к следующему этапу — к чемпионату.

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.