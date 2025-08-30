«Зенит» — «Пари НН»: началась трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Пари НН» сыграют в РПЛ 30 августа

Матч седьмого тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток в игре — в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и нижегородцев. Ключевые события игры «Зенит» — «Пари НН» изучайте также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры ведет телеканал «Матч Премьер» и сайт холдинга matchtv.ru (на платной основе).

«Зенит» после шести туров чемпионата России занимает шестое место с 9 очками, предыдущим соперником сине-бело-голубых было махачкалинское «Динамо» (4:0). У «Пари НН» — 3 очка и 15-я строчка, в предыдущем туре нижегородцы уступили московскому «Динамо» (0:3).