Даку посвятил дубль в ворота «Оренбурга» умершему деду

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку посвятил голы, которые забил в матче 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2), умершему 29 августа деду, сообщает пресс-служба казанцев.

27-летний албанец во время матча был во второй футболке, на которую была нанесена совместная фотография с родственником. Даку забил голы на 16-й и 34-й минутах.

«Мы с тобой, Мирлинд!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».