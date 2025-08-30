Даку посвятил дубль в ворота «Оренбурга» умершему деду
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку посвятил голы, которые забил в матче 7-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2), умершему 29 августа деду, сообщает пресс-служба казанцев.
27-летний албанец во время матча был во второй футболке, на которую была нанесена совместная фотография с родственником. Даку забил голы на 16-й и 34-й минутах.
«Мы с тобой, Мирлинд!» — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».
Источник: ФК «Рубин»
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|2
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|19
|
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|4
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|
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|0
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|9.10
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|Ростов – Акрон
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
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|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|16:30
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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|7
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
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|
Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
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|2
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ЦСКА
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|1
|1
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