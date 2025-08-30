Судья Иванов «прикреплен» к матчам между «Зенитом» и «Пари НН»

Сегодняшний матч 7-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» снова судит Сергей Иванов, который регулярно выбирается для игр между этими командами.

Это уже четвертый случай в трех последних чемпионатах, когда рефери из Ростова-на-Дону при новом руководстве департамента судейства и инспектирования РФС обслуживает эту встречу: