«Зенит» отреагировал на слова Салиховой: «Вернулись кликать»
21:30
«Зенит» ответил на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о популярности московского клуба.
Салихова, комментируя для «СЭ» свой уход из совета директоров «Спартака», сказала: «Не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».
На эту цитату «Зенит» в Twitter ответил гифкой с зайчонком, который быстро кликает на мышь. Пост сопровождает хештег #ВернулисьКликать.
Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.
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