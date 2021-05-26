«Зенит» отреагировал на слова Салиховой: «Вернулись кликать»

«Зенит» ответил на слова Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о популярности московского клуба.

Салихова, комментируя для «СЭ» свой уход из совета директоров «Спартака», сказала: «Не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос стадиона «Локомотива».

На эту цитату «Зенит» в Twitter ответил гифкой с зайчонком, который быстро кликает на мышь. Пост сопровождает хештег #ВернулисьКликать.

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.