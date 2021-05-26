Тикнизян продлит контракт с ЦСКА
21:19
По информации «СЭ», полузащитник Наир Тикнизян останется в ЦСКА. Он договорился с клубом о новом контракте на четыре года на новых условиях. Соглашение еще не подписано.
Ранее была информация о том, что 22-летний российский футболист может перейти в «Локомотив».
В сезоне-2020/21 Тикнизян сыграл за ЦСКА 34 матча и забил два гола во всех турнирах.
(Севастиан Терлецкий)
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