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Тикнизян продлит контракт с ЦСКА

21:19
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», полузащитник Наир Тикнизян останется в ЦСКА. Он договорился с клубом о новом контракте на четыре года на новых условиях. Соглашение еще не подписано.

Ранее была информация о том, что 22-летний российский футболист может перейти в «Локомотив».

В сезоне-2020/21 Тикнизян сыграл за ЦСКА 34 матча и забил два гола во всех турнирах.

(Севастиан Терлецкий)

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