Агент: «Кучаев на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал «СЭ» об интересе команд из Европы к 23-летнему игроку.

«Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают, — сказал Клюев «СЭ». — Конкретные предложения? Это не сиюминутный момент. Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок. Для Кучаева приоритет поиграть в Европе, но для этого нужно проявить себя, а уже потом можно будет ехать по примеру Александра Головина. В этот сезон вмешалась травма перед молодежным Евро. Действительно, представители ряда европейских клубов хотели приехать и посмотреть на Кучаева».

Клюев также сообщил, что к следующему сезону футболист готовится по индивидуальной программе.

«Константин готовится к предстоящему сезону по индивидуальной программе. Этот сезон будет особенно важен как для Константина, так и для команды. У Кучаева действующий контракт, он воспитанник клуба, пока так», — добавил Клюев.

В прошедшем сезоне Кучаев принял участие в 25 матчах за ЦСКА, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Текущее соглашение российского полузащитника с армейским клубом рассчитано до лета 2023 года.

(Артем Бухаев)