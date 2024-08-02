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Сегодня, 11:23

Рябчук — о тренировках с Касильясом в «Порту»: «Невероятный игрок. Для меня это был хороший опыт»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от совместной работы с голкипером Икером Касильясом в «Порту».

«Касильяс — очень спокойный, умный и невероятный игрок, но еще лучше — человек. Я был очень молод, когда тренировался с первой командой. Безусловно, для меня это был очень хороший опыт — расти и учиться вместе с ним», — сказал Рябчук «СЭ».

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 26-летнего молдавского игрока 20 матчей и одна результативная передача.

Икер Касильяс
ФК Порту
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
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