Рябчук — о тренировках с Касильясом в «Порту»: «Невероятный игрок. Для меня это был хороший опыт»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от совместной работы с голкипером Икером Касильясом в «Порту».

«Касильяс — очень спокойный, умный и невероятный игрок, но еще лучше — человек. Я был очень молод, когда тренировался с первой командой. Безусловно, для меня это был очень хороший опыт — расти и учиться вместе с ним», — сказал Рябчук «СЭ».

Рябчук выступает за «Спартак» с 2023 года. На счету 26-летнего молдавского игрока 20 матчей и одна результативная передача.