ЭСК РФС признала ошибочным назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Пари НН»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение главного арбитра матча 3-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского назначить пенальти в ворота махачкалинцев на 78-й минуте встречи.

Комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны защитника «Динамо» Джемала Табидзе на нападающем нижегородцев Зе Турбо. По мнению ЭСК, оба игрока боролись за мяч, незначительный физический контакт между футболистами не является наказуемым.

«Учитывая высокий уровень допустимых единоборств, применяемый судьей в матче, и последовательности его решений, комиссия единогласно считает, что ВАР ошибочно вмешивался в игровую ситуацию, пригласив судью к монитору ввиду отсутствия на это очевидных оснований, а судье следовало оставить свое первоначальное решение продолжить игру после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте РФС.

Помимо этого, ЭСК РФС поддержал решения Яна Бобровского не назначать пенальти в ворота «Пари НН» на 8-й, 18-й, 41-й и 45+3-й минутах встречи.