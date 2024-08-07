Шалимов: «Чтобы сдержать такой «Зенит», нужно использовать модель «Аталанты»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе «Зенита» в матче 3-го тура РПЛ против «Ростова» (5:0).

«От матча ожидал борьбы и интересного футбола. Было понятно, что закрываться «Ростов» не будет, что будет вязкая игра. Но в итоге «Зенит» просто еще раз подтвердил, что сейчас очень силен, команда просто не прощает ошибок, реализует большинство моментов, отсюда такие крупные счета на старте. Сейчас у «Зенита» много сильных сторон — и фланги хорошие, и середина, и Кассьерра снова стал забивать.

Любая команда в РПЛ сейчас будет вынуждена подстраиваться под них, отходить от своего футбола, если хочет добиться положительного результата. «Ростов» не отходил от своей игры, пытался разыгрывать мяч, но был наказан за малейшие ошибки. В блестящей форме Глушенков — из двух его дальних ударов, приведших к голам, у меня вопросы только по мячу, ставшему третьим для Максима — вратарь мог выручить.

Как можно сдержать такой «Зенит»? На мой взгляд, использовать ту же модель, что и «Аталанта» в финале Лиги Европы с «Байером», когда итальянцы включили сумасшедший прессинг», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После трех туров «Зенит» набрал 9 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 4 очками — на восьмой строчке.