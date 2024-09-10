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Сегодня, 11:18

Гол Глушенкова признан лучшим по итогам месяца в РПЛ

Руслан Минаев
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Максим Глушенков.
Фото Global Look Press

Гол форварда «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Ростова» (5:0) в 3-м туре РПЛ признан лучшим по итогам июля и августа.

«Гол Глушенкова признали лучшим легенды РПЛ, в то время как эксперты Матч Премьер отдали предпочтение мячу Наира Тикнизяна. У болельщиков же в голосовании победил штрафной Эсекьеля Барко», — сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее Глушенков был признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

В текущем сезоне нападающий провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.

РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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ЦСКА – Зенит
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Алексей Батраков

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Динамо Мх

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