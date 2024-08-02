Мешков назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов», Левников в Москве будет судить игру «Спартака»

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ.

Главным арбитром встречи между «Зенитом» и «Ростовом» в Санкт-Петербурге будет Виталий Мешков. Его помощники — Александр Богданов и Дмитрий Семенов. Игра пройдет в субботу, 3 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.

Павел Шадыханов 3 августа отправится в Тольятти судить матч «Акрона» и московского «Динамо», а Кирилл Левников назначен главным арбитром встречи между «Спартаком» и «Крыльями Советов», которая состоится 5-го числа. Их помощниками станут Валентин Мурашов, Денис Березнов и Егор Болховитин, Андрей Веретешкин соответственно.

3 августа (суббота)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Александр Богданов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Александр Колобаев.

«Рубин» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов, АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Александр Гончар.

4 августа (воскресенье)

ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов; помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мартынов.

«Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой; помощники судьи — Игорь Демешко, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Алексей Ширяев, Рашид Абусуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Рафаэль Шафеев, АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Тюмин.

5 августа (понедельник)

«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.

После 2 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 6 очками. На второй строчке в турнирной таблице располагается московское «Динамо», у которого также 6 баллов. Третья позиция у ЦСКА (4). Далее идут «Ростов» (4), «Оренбург» (4), «Акрон» (3) и «Спартак» (3).

В минувшем сезоне сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали победителями РПЛ. «Краснодар» занял второе место, «Динамо» — третье.