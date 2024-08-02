Мешков назначен на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов», Левников в Москве будет судить игру «Спартака»
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 3-го тура РПЛ.
Главным арбитром встречи между «Зенитом» и «Ростовом» в Санкт-Петербурге будет Виталий Мешков. Его помощники — Александр Богданов и Дмитрий Семенов. Игра пройдет в субботу, 3 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.
Павел Шадыханов 3 августа отправится в Тольятти судить матч «Акрона» и московского «Динамо», а Кирилл Левников назначен главным арбитром встречи между «Спартаком» и «Крыльями Советов», которая состоится 5-го числа. Их помощниками станут Валентин Мурашов, Денис Березнов и Егор Болховитин, Андрей Веретешкин соответственно.
3 августа (суббота)
«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Андрей Фисенко, АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.
«Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, помощники судьи — Александр Богданов, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Александр Колобаев.
«Рубин» — «Химки»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов, АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Александр Гончар.
4 августа (воскресенье)
ЦСКА — «Оренбург»: судья — Сергей Иванов; помощники судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Мартынов.
«Факел» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой; помощники судьи — Игорь Демешко, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Сергей Карасев, АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Артем Чистяков; помощники судьи — Алексей Ширяев, Рашид Абусуев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Евгений Кукуляк, АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Рафаэль Шафеев, АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Алексей Тюмин.
5 августа (понедельник)
«Спартак» — «Крылья Советов»: судья — Кирилл Левников; помощники судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Олег Соколов.
После 2 туров в чемпионате России лидирует «Зенит» с 6 очками. На второй строчке в турнирной таблице располагается московское «Динамо», у которого также 6 баллов. Третья позиция у ЦСКА (4). Далее идут «Ростов» (4), «Оренбург» (4), «Акрон» (3) и «Спартак» (3).
В минувшем сезоне сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали победителями РПЛ. «Краснодар» занял второе место, «Динамо» — третье.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0