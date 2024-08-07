Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:30

Гаджиев — о временном отстранении арбитров: «За месяц — полтора они судить толком не научатся»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на отстранение от работы арбитров матча 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Пари НН» (0:1) Яна Бобровского и Рафаэля Шафеева.

«Я думаю, что в будущем могут быть приняты новые последовательные решения. Но, конечно же, для нас данное отстранение — срок незначительный. Поскольку за месяц — полтора, на который они будут отстранены, они судить толком не научатся. Но по-другому как считать? У нас, конечно, нет никаких оснований говорить о том, что данное судейство было преднамеренное, хотя, может быть, так и есть.

Но, так или иначе, это было неквалифицированное судейство, и о нем говорят не только в Махачкале, но и во всей стране. Поэтому нам кажется, что наказание должно быть жесткое. Например, чтобы они стартовали со Второй лиги. Не нам, конечно, диктовать подобные решения, но мнение свое озвучим», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что арбитры и ВАР матча «Динамо» — «Пари НН» не будут получать назначения на ближайшие матчи.

«Пари НН» одержал первую победу в сезоне и с 3 очками расположился на 11-м месте в турнирной таблице. «Динамо» с 2 очками находится на 13-й строчке.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
1
Читайте также
На Олимпиаде в Париже прошел 11-й медальный день
На Олимпиаде-2024 афганская бегунья Юсофи выступила за права женщин
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Газизов — об отстранении арбитров матча «Динамо» — «Пари НН»: «Мы рады, что нас услышали. Пусть разбираются компетентные органы»
Каманцев — о матче «Динамо» — «Пари НН»: «Качество судейства не устроило. Арбитр и ВАР не будут получать назначения в ближайшее время»
Почему у Глушенкова не получилось в «Спартаке». Сразу три тренера не нашли ему место
Семин: «Глушенков однозначно герой тура. Но пока он не лучший в России»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев оценил работу судей в матче с «Пари НН»
Даниил Денисов: «Будем стремиться стать командой-династией, как «Спартак» Романцева»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов — об отстранении арбитров матча «Динамо» — «Пари НН»: «Мы рады, что нас услышали. Пусть разбираются компетентные органы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 3
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 3
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости