Гол Алипа принес «Зениту» победу над «Мидтьюлланном» в товарищеском матче

«Зенит» победил «Мидтьюлланн» в товарищеском матче в Португалии

«Зенит» одержал победу над «Мидтьюлланном» (1:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в рамках тренировочного сбора на стадионе «Алгарве» в Португалии.

Единственный мяч в игре с передачи Клаудиньо забил защитник Нуралы Алип.

22-летний казахстанец является игроком «Кайрата» и находится на просмотре в команде из Санкт-Петербурга с 13 января.

Ранее на сборах петербургская команда победила «Эмирейтс» (3:0) 19 января и «Жилину» (5:0) 25 января. Следующий товарищеский матч подопечные Сергея Семака проведут 10 февраля против «Копенгагена».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи. Клубы

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:0 (1:0)

Гол: Алип, 40.

«Зенит»: Одоевский, Алип, Дуглас Сантос, Чистяков (Ловрен, 46), Сутормин, Оздоев (Адамов, 46), Кузяев, Клаудиньо, Мостовой (Ерохин, 46), Малком, Дзюба (Юри Алберто, 46).

Предупреждение: Чистяков, 34.

3 февраля.