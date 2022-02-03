РПЛ проведет тендер на определение официального букмекера лиги

Российская премьер-лига проведет тендер на определение официального букмекера лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

К участию будут приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России.

Победитель тендера станет генеральным спонсором РПЛ с сезона-2022/23 по сезон-2025/26 включительно.