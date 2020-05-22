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«Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба

15:21
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«Цинциннати» случайным образом запустил юмористический флешмоб, допустив ошибку при объявлении о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Япа Стама. Клуб опубликовал фотографию другого человека.

Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи». Питерцы опубликовали фотографию актера Виктора Сухорукова.

 — Мы запомним это время. Удачи в США, тренер! — подписали коллаж с Владимиром Федотовым сочинцы.

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