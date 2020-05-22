«Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба
15:21
«Цинциннати» случайным образом запустил юмористический флешмоб, допустив ошибку при объявлении о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Япа Стама. Клуб опубликовал фотографию другого человека.
Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи». Питерцы опубликовали фотографию актера Виктора Сухорукова.
Best of luck Jaap! ? pic.twitter.com/iHRuBNd2HX— FC Zenit in English? (@fczenit_en) May 22, 2020
— Мы запомним это время. Удачи в США, тренер! — подписали коллаж с Владимиром Федотовым сочинцы.
It was a time to remember. Good luck in US, coach! pic.twitter.com/WXfaIfjDv7— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) May 22, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...