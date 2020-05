«Зенит» и «Сочи» высмеяли ошибку американского клуба

«Цинциннати» случайным образом запустил юмористический флешмоб, допустив ошибку при объявлении о назначении на пост главного тренера бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» Япа Стама. Клуб опубликовал фотографию другого человека.

Другие клубы пошутили над «Цинциннати». В частности, это сделали «Зенит» и «Сочи». Питерцы опубликовали фотографию актера Виктора Сухорукова.

Best of luck Jaap! ? pic.twitter.com/iHRuBNd2HX

— Мы запомним это время. Удачи в США, тренер! — подписали коллаж с Владимиром Федотовым сочинцы.

It was a time to remember. Good luck in US, coach! pic.twitter.com/WXfaIfjDv7