Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче FONBET Кубка России против красно-белых (0:1).

«Удивительно, Дзюба играл довольно прилично. Были несвойственные для него вещи — отдавал пяткой, принимал остроумные решения. Очень сильно меня удивил. Так бывало, что по началу играл хорошо, когда он приходил в новую команду и там были раздражители, например, «Спартак». Пока у «Локомотива» нет той простенькой зенитовской тактики, когда играли на Дзюбу сверху, а он пихался. Но к этому все идет, потому что других вариантов нет. Но в матче против «Спартака» он меня удивил. Наверное, лучшим игроком матча он не был, но одним из лучших точно», — сказал Пресняков «СЭ».

Ответный четвертьфинальный матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.