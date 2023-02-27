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Сегодня, 13:05

Агент Дивеева: «Если бы нас устраивали условия контракта с ЦСКА, мы бы его подписали»

Агент Дивеева рассказал о ходе переговоров с ЦСКА по новому контракту
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Игорь Дивеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе переговоров с клубом по новому контракту. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

«У нас идет обсуждение с ЦСКА. Клуб хочет продлить контракт, мы тоже не против, но есть определенные проблемы в условиях. Все зависит от них. Если бы нас устраивали условия, мы бы уже все подписали», — сказал Еремин «СЭ».

23-летний Дивеев выступает за армейцев с лета 2019 года. Действующее соглашение рассчитано до июня 2024 года. На счету игрока 118 матчей за ЦСКА, 10 голов и 4 результативные передачи.

Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
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