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Дуглас Сантос: «Продление контракта с «Зенитом» — очень счастливый момент для меня»

Руслан Минаев
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

30-летний бразилец заключил договор до окончания сезона-2026/27 с возможностью продления соглашения еще на год.

«Продление контракта с «Зенитом» — особенный момент, очень счастливый для меня и, думаю, для клуба тоже. Впереди невероятно важный год, год нашего столетия, и это дает мне еще больше сил и желания победить в этом розыгрыше чемпионата России, который имеет большое значение для нас», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга» за 14 миллионов евро. За это время бразилец вместе с сине-бело-голубыми стал пятикратным чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также двукратным победителем национального Кубка.

Источник: ФК Зенит
Дуглас Сантос
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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Динамо – Локомотив
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Рубин – Зенит
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