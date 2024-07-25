Карасев назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Локомотив»
Стали известны судейские бригады на матчи 2-го тура РПЛ.
26 июля (пятница)
«Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.
27 июля (суббота)
«Пари НН» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Виктор Кулагин.
«Факел» — «Акрон»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
28 июля (воскресенье)
«Химки» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.
«Оренбург» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Николай Иванов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1