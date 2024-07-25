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Судейство

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Экс-арбитр Чеботарев вспомнил, как хотел отменить матч в Махачкале

Юрий Голышак
Обозреватель
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Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о скандальной ситуации в перерыве одного из домашних матчей «Анжи» с московским клубом.

Рефери не хотел продолжать игру из-за конфликта с одним из руководителей республики.

— Была в вашей жизни еще одна история с мордобоем. Прямо в перерыве матча. Махачкала, начало 2000-х...

— Когда в судейскую пришел премьер-министр с охраной? Там рукоприкладства не было!

— Надо же! Мне рассказывали, вас схватили за одно место. Почему второй тайм и задержался минут на пятнадцать.

— Нет-нет, ерунда. Могу рассказать эту историю, раз уж вы вспомнили. «Анжи» играл то ли со «Спартаком», то ли с московским «Динамо» (по всей видимости, речь идет об игре чемпионата России-2000 «Анжи» — «Динамо», закончившейся вничью со счетом 2:2. — Прим. «СЭ»). Открою тайну — я чувствовал, что может что-то случиться. Решил сыграть на опережение.

— Как?

— Позвонил Осману Кадиеву, своему знакомому. Попросил: «Помоги, чтобы не было инцидентов, игра неприятная...» Не знал, что тот в контрах с премьер-министром! Осман этого человека предупредил, а тот специально создал ситуацию. Все это потом до меня докатилось.

— Что было-то?

— В перерыве явился в судейскую с охранниками. Был недоволен судейством. Начал грубо выговаривать. Инспектор Николай Козьяков из Воронежа принялся его увещевать, выпроваживать: «Вам нельзя здесь находиться, покиньте...» Надо у Василия Правило уточнить, тот был лайнсменом. Должен помнить подробности.

— Ну наговорил и наговорил. Что такого? Зачем второй тайм задерживать?

— Было настолько грубо, нагло, что я вообще не хотел матч продолжать! Был в «Анжи» начальник команды, худенький такой, с усиками. Жена у него еще работала в премьер-лиге. Помните?

— Айваз Казиахмедов. И что?

— Он лучше меня помнит. Потому что на второй тайм я вышел только под его личные гарантии, что все будет в порядке.

Полностью интервью Юрия Чеботарева читайте на нашем сайте.

Павел Каманцев, Юрий Чеботарев и&nbsp;Николай Толстых. «Каманцеву я сказал: «Идите вы на...» Интервью Чеботарева, которого убрали из судейства

ФК Анжи
Юрий Чеботарев
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