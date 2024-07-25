Экс-арбитр Чеботарев вспомнил, как хотел отменить матч в Махачкале
Знаменитый в прошлом арбитр Юрий Чеботарев в интервью обозревателю «СЭ» Юрию Голышаку рассказал о скандальной ситуации в перерыве одного из домашних матчей «Анжи» с московским клубом.
Рефери не хотел продолжать игру из-за конфликта с одним из руководителей республики.
— Была в вашей жизни еще одна история с мордобоем. Прямо в перерыве матча. Махачкала, начало 2000-х...
— Когда в судейскую пришел премьер-министр с охраной? Там рукоприкладства не было!
— Надо же! Мне рассказывали, вас схватили за одно место. Почему второй тайм и задержался минут на пятнадцать.
— Нет-нет, ерунда. Могу рассказать эту историю, раз уж вы вспомнили. «Анжи» играл то ли со «Спартаком», то ли с московским «Динамо» (по всей видимости, речь идет об игре чемпионата России-2000 «Анжи» — «Динамо», закончившейся вничью со счетом 2:2. — Прим. «СЭ»). Открою тайну — я чувствовал, что может что-то случиться. Решил сыграть на опережение.
— Как?
— Позвонил Осману Кадиеву, своему знакомому. Попросил: «Помоги, чтобы не было инцидентов, игра неприятная...» Не знал, что тот в контрах с премьер-министром! Осман этого человека предупредил, а тот специально создал ситуацию. Все это потом до меня докатилось.
— Что было-то?
— В перерыве явился в судейскую с охранниками. Был недоволен судейством. Начал грубо выговаривать. Инспектор Николай Козьяков из Воронежа принялся его увещевать, выпроваживать: «Вам нельзя здесь находиться, покиньте...» Надо у Василия Правило уточнить, тот был лайнсменом. Должен помнить подробности.
— Ну наговорил и наговорил. Что такого? Зачем второй тайм задерживать?
— Было настолько грубо, нагло, что я вообще не хотел матч продолжать! Был в «Анжи» начальник команды, худенький такой, с усиками. Жена у него еще работала в премьер-лиге. Помните?
— Айваз Казиахмедов. И что?
— Он лучше меня помнит. Потому что на второй тайм я вышел только под его личные гарантии, что все будет в порядке.
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|Зенит
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|3
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2
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
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3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
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13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|26.07
|18:00
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
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Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
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Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
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Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
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Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
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Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1