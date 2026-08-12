Форвард «Факела» Турищев выбыл на полтора месяца из-за травмы стопы

У нападающего «Факела» Максима Турищева диагностировано мышечное повреждение правой стопы, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

24-летний игрок получил травму в матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0), который прошел 10 августа. Форвард покинул поле в концовке первого тайма.

«Ориентировочный срок восстановления — около полутора месяцев. Наш медицинский штаб сделает все возможное, чтобы вернуть футболиста в общую группу как можно скорее», — говорится в сообщении.

Летом 2026 года «Факел» выкупил контракт у «Ростова» и подписал с Турищевым трехлетний контракт. С июня 2025-го футболист выступал за воронежскую команду на правах аренды.