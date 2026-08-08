Каманцев: «В РПЛ повысится планка единоборств. Ориентир — чемпионат мира»

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев заявил, что в чемпионате России будет повышена планка единоборств, как это было сделано на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Проанализировав прошлый сезон, а также отзывы клубов, игроков, судейского сообщества и болельщиков после чемпионата мира, мы пришли к выводу, что российскому футболу следует двигаться в русле современной международной практики. В России повысится планка единоборств. Ориентир — чемпионат мира.

Поэтому в новом сезоне мы рекомендовали повысить планку оценки единоборств и вмешательства ВАР, постепенно уходя от исключительно формального подхода к оценке реального влияния контакта на игровую ситуацию.

Это непростой путь. Он неизбежно вызовет споры, потому что требует от арбитров гораздо более сложной оценки эпизодов. Но мы убеждены, что именно такой подход лучше соответствует духу футбола и позволяет обеспечить более справедливую спортивную конкуренцию», — цитируют Каманцева «Ведомости».