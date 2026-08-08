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Судейство

8 августа, 13:45

Каманцев: «В РПЛ повысится планка единоборств. Ориентир — чемпионат мира»

Руслан Минаев

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев заявил, что в чемпионате России будет повышена планка единоборств, как это было сделано на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Проанализировав прошлый сезон, а также отзывы клубов, игроков, судейского сообщества и болельщиков после чемпионата мира, мы пришли к выводу, что российскому футболу следует двигаться в русле современной международной практики. В России повысится планка единоборств. Ориентир — чемпионат мира.

Поэтому в новом сезоне мы рекомендовали повысить планку оценки единоборств и вмешательства ВАР, постепенно уходя от исключительно формального подхода к оценке реального влияния контакта на игровую ситуацию.

Это непростой путь. Он неизбежно вызовет споры, потому что требует от арбитров гораздо более сложной оценки эпизодов. Но мы убеждены, что именно такой подход лучше соответствует духу футбола и позволяет обеспечить более справедливую спортивную конкуренцию», — цитируют Каманцева «Ведомости».

Александр Соболев, Руслан Литвинов и&nbsp;Евгений Буланов.Забудьте о чемпионате мира: в РПЛ действуют свои правила и законы

Источник: Ведомости
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Футбол
РПЛ
Чемпионат мира по футболу
РФС
Павел Каманцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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