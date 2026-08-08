Бабич о переходе Даку в «Спартак»: «Пусть все говорят только о его игре и ни о чем больше»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку в московский клуб.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа.

«Даку и Кордоба — самые сложные оппоненты в России. Особенно Даку. Его умения очень пригодятся в тех матчах, когда против нас будут очень плотно обороняться. С Даку обычно действуют минимум два защитника. Значит, больше пространства будет для других игроков. Надеюсь, все получится, и Даку поможет нам улучшить результаты. Пусть забивает в каждом матче, и пусть все говорят только о его игре. Ни о чем больше», — приводит слова Бабича пресс-служба красно-белых.

С лета 2023 года Даку выступал за «Рубин», забил за казанский клуб 38 голов и отдал 13 результативных передач.