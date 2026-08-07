Андрей Федун назвал скандальным матч «Спартака» против «Ахмата»: «Кто-то понял, почему назначили пенальти?»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун поделился с «СЭ» мнением о судействе в матчах красно-белых в сезоне-2026/27.

«Матч с «Ахматом» получился более скандальным, чем игра за Суперкубок. Пенальти в ворота «Спартака» — очень необычно. Кто-то вообще понял, почему назначили 11-метровый? Объяснений никаких не было. Мяч докатился до Ву, он его остановил, как положено, но судья назначил пенальти. У арбитров свои взгляды на жизнь. Но пока рано говорить о какой-то предвзятости», — сказал Федун «СЭ».

«Спартак» обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ со счетом 2:1. Красно-белые набрали шесть очков и идут на втором месте в таблице.