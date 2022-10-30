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Сегодня, 19:55

Даниил Денисов: «Было не так просто вскрыть защиту «Торпедо»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

— Нервотрепка была, потому что мы не реализовывали свои моменты, где-то чего-то не хватало. Но каждый момент надо разбирать индивидуально. Да, вратарь «Торпедо» действовал неплохо, но мы должны реализовывать наши моменты.

— Как оценишь игру «Торпедо» сегодня? Было видно, что это команда из зоны вылета?

— «Торпедо» неплохо действовало в обороне, да и в атаке, хотя большую часть встречи соперник оборонялся. Было не так просто вскрыть защиту. Это команда, которая всегда борется и идет в стык до последнего.

— Талалаев сказал на пресс-конференции, что ребята специально пытались закидывать мяч тебе за спину. «Спартак» вообще это почувствовал?

— Да, почувствовал. В первом тайме у «Торпедо» была замена, выпустили свежего, быстрого игрока, Эркинова. Непросто было против него играть. При этом я рад, что мы справились.

— Тебя признали лучшим игроком сегодняшнего матча. Ты с этим согласен?

— Для меня главное, чтобы победила команда. Но мне приятно, что меня выбрали лучшим игроком матча. Спасибо тому, кто меня выбрал.

— По ощущениям, это лучший ваш матч за «Спартак» в этом сезоне?

— Надеюсь, что лучший матч у меня еще впереди.

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Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Даниил Денисов
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Оренбург

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Дмитрий Баринов

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