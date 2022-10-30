Каррера назвал положительными результаты «Спартака» в первом круге РПЛ: «Есть шанс побороться за титул!»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ для красно-белых.

«Результат положительный! Есть шанс побороться за титул! Главное — не потерять позиции. И попытаться выиграть в следующем матче с «Зенитом», — сказал Каррера «СЭ».

В воскресенье, 30 октября «Спартак» победил «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля набрала 32 очка и вернулась на второе место в турнирной таблице.

Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга на данный момент еще не сыграла свой матч в рамках 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».