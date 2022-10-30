Джикия — о голе Промеса: «Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что думает о забитом мяче форварда команды Квинси Промеса в ворота «Торпедо» в матче 15-го тура РПЛ (1:0).

— Гол Квинси? А что ему говорить? Он забивает и забивает. Если после каждой игры будем ему что-то говорить — задержимся надолго. Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе. Самое главное — результаты команды. Промес продолжил свою серию. Молодец!

— Был ли ужин с Леонидом Федуном?

— Если вы не слышали об этом, то это не значит, что его не было.

— Первый круг закончен, «Спартак» на втором месте. Как оценишь?

— Я не делю сезон на круги сейчас. Впереди еще «Сочи» и «Локомотив» в чемпионате России. Все впереди.

— Сегодня было много воспитанников на поле. Абаскаль работает с ними как-то по-особенному? Вы что-то подсказываете?

— Они все молодцы! Легионеры? У нас несколько матчей уже всего 1-2 легионера на поле. Возможно, это хорошо. Я всегда рад за молодых. У них есть потенциал, они с нами, они в обойме. Пусть они отвечают на вопросы о том, как мы им помогаем.

— Вы общаетесь с молодыми на равных? Можете напихать им?

— Зачем пихать? Если им есть что сказать — пусть говорят. С удовольствием послушаем. Никакой дедовщины у нас нет. Не важно, сколько тебе лет. У нас хорошая атмосфера в раздевалке.

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.