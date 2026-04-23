Рожков считает, что новый лимит на легионеров пойдет на пользу российскому футболу

Защитник «Рубина» Илья Рожков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«Нормально к этому отношусь. Если такое решение приняли, значит, оно должно пойти на пользу нашему футболу», — сказал 21-летний Рожков «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max