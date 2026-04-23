Смородская — о Воробьеве и Карпукасе: «Не хотят продлевать контракты, история с Бариновым сильно всех напугала»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» ситуацию с контрактами нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева и полузащитника команды Артема Карпукаса.

«Думаю, они не хотят продлевать контракты. История с Бариновым очень сильно всех напугала. Думаю, у Воробьева точно есть предложения от других клубов. Поэтому он и не продлевается. В итоге уйдет свободным агентом», — сказала Смородская «СЭ».

Контракты Воробьева и Карпукаса с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2027 года. Председатель совета директоров «Локо» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» заявил, что с игроками ведутся переговоры о продлении соглашений.

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