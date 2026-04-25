«Ростов» — «Оренбург»: прямая трансляция матча РПЛ начнется в 14.30 мск

«Ростов» и «Оренбург» встретятся в матче 27-го тура чемпионата России в субботу, 25 апреля. Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры «Ростов» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

25 апреля, 14:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Ростов» находится на 10-м месте в РПЛ, набрав 27 очков. «Оренбург» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы с 23 очками. В предыдущем матче ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» победил «Пари Нижний Новгород» (2:1).

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