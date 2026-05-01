ЭСК: Чистяков верно назначил пенальти за руку Умярова в матче «Спартак» — «Краснодар»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорные эпизоды матча между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2) в 26-м туре РПЛ.

«Спартак» обратился к комиссии с просьбой оценить эпизод с назначением пенальти в ворота московской команды на 42-й минуте — арбитр Артем Чистяков после видеопросмотора назначил 11-метровый за попадание мяча в руку полузащитнику красно-белых Наилю Умярову. Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал пенальти и сравнял счет в конце первого тайма.

ЭСК единогласно поддержала решение Чистякова.

«Умяров в момент касания руки и мяча уже не находился в единоборстве с соперником. Он стоял на газоне, его рука оставалась неестественно вытянута от тела, увеличивая его площадь. Контакт мяча произошел с наказуемой частью руки», — говорится в пояснении на сайте РФС.

Ранее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич назвал верным и объяснил решение Чистякова о назначении пенальти.

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