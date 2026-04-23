Нагорных о переговорах с Карпукасом и Воробьевым: «Процесс идет, диалог будет продолжаться»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Артема Карпукаса и нападающего Дмитрия Воробьева.

— Как вы оцениваете последние новости об игроках «Локомотива», которые появляются в СМИ?

— Ничего нового. Много раз уже говорил, что перед важными матчами нужно будет ждать таких вбросов. Система, которую сегодня выстраивает «Локомотив», видимо, кому-то не очень нужна. Мы не играем с агентами, какими-то схемами. «Локомотив» — честный клуб, который работает с российскими игроками. Может, это кому-то не нравится.

— Переговоры о продлении контракта Артема Карпукаса идут сложно?

— У него контракт до лета 2027 года. Идет переговорная работа, хорошие условия уже предложены. Думаю, что диалог будет продолжаться и дальше.

— А с Дмитрием Воробьевым?

— Ситуация такая же, ведем переговорный процесс.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в чемпионате России.

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