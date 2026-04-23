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Нагорных о переговорах с Карпукасом и Воробьевым: «Процесс идет, диалог будет продолжаться»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Артема Карпукаса и нападающего Дмитрия Воробьева.

— Как вы оцениваете последние новости об игроках «Локомотива», которые появляются в СМИ?

— Ничего нового. Много раз уже говорил, что перед важными матчами нужно будет ждать таких вбросов. Система, которую сегодня выстраивает «Локомотив», видимо, кому-то не очень нужна. Мы не играем с агентами, какими-то схемами. «Локомотив» — честный клуб, который работает с российскими игроками. Может, это кому-то не нравится.

— Переговоры о продлении контракта Артема Карпукаса идут сложно?

— У него контракт до лета 2027 года. Идет переговорная работа, хорошие условия уже предложены. Думаю, что диалог будет продолжаться и дальше.

— А с Дмитрием Воробьевым?

— Ситуация такая же, ведем переговорный процесс.

Юрий Нагорных и&nbsp;Борис Ротенберг.«Локомотив» сегодня — самая народная команда». Нагорных — о Батракове, контрактах и бюджете

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в чемпионате России.

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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 7
П
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Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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 11 1 3
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