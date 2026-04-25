Жубал: «У «Спартака» не было явных голевых моментов в матче с «Краснодаром»

Защитник «Краснодара» Жубал в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— В прошлом сезоне ты смотрел за победой «Краснодара» с РПЛ с трибун, а теперь сам принес победу. Забить золотой гол в этом сезоне было бы для тебя мечтой?

— Да, думаю, титулы хорошо подтверждают нашу работу. В прошлом году «Краснодар» завоевал свое первое чемпионство, у нас очень сильная команда, осталось еще несколько игр, надеемся сделать все, чтобы завоевать и сохранить этот титул для нас.

— Игра против «Спартака» была немного агрессивной. Красно-белые — Ваш главный соперник?

— Да, «Спартак» — хорошая команда. Думаю, наша оборона не очень хорошо выстроилась, и они больше владели мячом, больше контролировали игру, больше атаковали. Но мы сумели хорошо выдержать их давление. По-моему, у них не было очень явных голевых моментов, а в итоге мы забрали три очка, так что мы очень рады, что одержали победу.

«Краснодар» (57 очков) вернулся на первое место в РПЛ, обойдя «Зенит» (56). «Спартак» с 45 очками идет пятым в турнирной таблице.