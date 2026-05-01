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Судейство

1 мая, 16:45

ЭСК: Сухой верно назначил пенальти в концовке матча «Локомотив» — «Зенит»

Сергей Ярошенко
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначенным пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0).

ЭСК единогласно вынесла решение о том, что судья Алексей Сухой правильно назначил пенальти в ворота петербургской команды после видеопросмотра.

«Рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. ВАР имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым», — говорится в мотивировке ЭСК.

Ранее решение Сухого также поддержал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар, назначенный на 90+9-й минуте встречи.

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Источник: ЭСК
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Алексей Сухой
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

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 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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