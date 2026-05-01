ЭСК: Сухой верно назначил пенальти в концовке матча «Локомотив» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с назначенным пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (0:0).

ЭСК единогласно вынесла решение о том, что судья Алексей Сухой правильно назначил пенальти в ворота петербургской команды после видеопросмотра.

«Рука защитника «Зенита» Игоря Дивеева неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. ВАР имел доказательства факта касания руки с мячом. Учитывая данное обстоятельство, данный контакт является наказуемым», — говорится в мотивировке ЭСК.

Ранее решение Сухого также поддержал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич.

Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый удар, назначенный на 90+9-й минуте встречи.