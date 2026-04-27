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Судейство

27 апреля, 16:15

Мажич — о пенальти за игру рукой Дивеева: «Это не наши правила, а правила футбольного мира»

Алина Савинова
Алексей Сухой во время матча «Локомотив» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему поддерживает решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Команды встречались 22 апреля в Москве и сыграли вничью со счетом 0:0. В добавленное время Сухой после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота питерцев за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый.

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства... И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

После 27-го тура «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на строчку ниже.

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Источник: matchtv.ru
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Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Сухой
Милорад Мажич
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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