Мажич — о пенальти за игру рукой Дивеева: «Это не наши правила, а правила футбольного мира»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему поддерживает решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Команды встречались 22 апреля в Москве и сыграли вничью со счетом 0:0. В добавленное время Сухой после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота питерцев за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Нападающий железнодорожников Николай Комличенко не реализовал 11-метровый.

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства... И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

После 27-го тура «Зенит» с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 49 очками располагается на строчку ниже.

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