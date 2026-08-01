Защитник «Родины» Артем Сокол поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы

Защитник «Родины» Сокол заинтересован в трансфере Дзюбы: «Порубились бы с ним в «ФИФА»

Защитник «Родины» Артем Сокол в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Я знаком с Дзюбой, мы с ним пересекались в молодежке «Спартака», когда его спускали туда. Мне было бы интересно, чтобы он пришел. В «ФИФА» с ним порубились бы. Петрушкой бы меня поназывал», — сказал Сокол «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.