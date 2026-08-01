«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Динамо» Махачкала примет «Локомотив» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 1 августа. Игра состоится на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Динамо» Махачкала — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В 1-м туре премьер-лиги махачкалинское «Динамо» победил «Факел» со счетом 2:1. «Локомотив» начал новый сезон с ничьей с «Ахматом» — 1:1.

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