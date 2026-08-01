Врач ЦСКА Безуглов рассказал о травмированных и столкновении Козлова с Фировым перед матчем с «Крыльями Советов»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о том, кто находится в лазарете команды и столкновении полузащитников Данилы Козлова и Имрана Фирова на тренировке перед матчем с «Крыльями Советов» во 2-м туре чемпионата России.

«Сегодня, перед игрой с «Крыльями Советов» для тренерского штаба доступны все футболисты были, за исключением Игоря Акинфеева, который продолжает восстановление. Восстановились все, включая Максима Воронова, который послезавтра начнет уже тренировки в общей группе без каких-либо ограничений. Козлов и Фиров? На тренировке столкнулись лбами во время игрового упражнения. Но несмотря на обилие крови, наложили швы, оба игрока не пропустили ни одного дня. Готовятся. Но оба выглядят максимально брутально сегодня, надо признать», — приводит слова Безуглова пресс-служба армейцев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов». Поединок начался в 16.15 по московскому времени.