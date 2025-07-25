Защитник «Пари НН» Шнапцев — о работе арбитра в игре с «Крыльями Советов»: «Весь матч судил больше в их сторону»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев раскритиковал работу судей в матче против «Крыльев Советов» (0:2) во 2-м туре РПЛ.

«Весь матч арбитр судил больше в их [«Крыльев Советов»] сторону. Я почувствовал, что это очень сильно влияет на нас. Мы чуть поджались в конце первого тайма. Когда момент 50 на 50, а судья свистит в их сторону, конечно, тяжело, неприятно. Есть вопросы к судейству», — сказал Шнапцев в эфире «Матч Премьер».

Матч судила бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

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