Шпилевский: «Два поражения на старте сезона это провал? Пускай люди говорят, что хотят»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:2) во 2-м туре РПЛ.

«Почему при активной игре четыре тайма без забитых голов? Надо анализировать, не просто так. Что было в записках, которые я передавал? Какая разница, что там было, это уже ситуацию не изменит. Поэтому что бы я ни говорил, это будет звучать как отговорка.

Два поражения на старте сезона — это провал? Вы же смотрите только на результат, я более смотрю в глубину. Пускай люди говорят, что хотят, провал — не провал», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

«Пари НН» после первых двух туров РПЛ потерпел два поражения, пропустив пять голов и не забив ни одного. 2 августа нижегородцы примут «Локомотив» в 3-м туре РПЛ.

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