Федорищев обратился к «Крыльям Советов»: «Сегодня вы показали красивый и атакующий футбол. Большое спасибо»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к «Крыльям Советов» в раздевалке после победы над «Пари НН» (2:0) в матче 2-го тура РПЛ.

«Сегодня вы показали классный, красивый, атакующий футбол. Я был с небольшим количеством людей, которые болеют за команду 10, 20 и 50 лет, и все были в восторге от вашей игры, упорства и стремления. Вы команда и доказываете это на поле. Я просто хотел сказать большое спасибо. Только вперед. Знаю точно, что у тренера и штаба есть вся поддержка Самарской области», — сказал Федорищев.

29 июля «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром» в FONBET Кубке России, 2 августа — на выезде с «Ростовом» в 3-м туре РПЛ.

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