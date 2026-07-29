Вахания — о переходе в «Краснодар»: «Если потребуется умирать на поле, я буду это делать»

Защитник Илья Вахания рассказал, каково было играть за «Ростов» после подписания контракта с «Краснодаром».

25-летний футболист заключил соглашение с «быками» еще в феврале, но оно вступило в силу 16 июня. Остаток сезона-2025/26 Вахания доигрывал в ростовской команде.

«Я стал футболистом «Краснодара» еще полгода назад. Эти полгода старался вообще не думать о «Краснодаре», был сконцентрирован на игре за «Ростов». Было забавно, что жили в одном отеле, рядом тренировались. Было необычно», — сказал Вахания на видео, опубликованном пресс-службой «Краснодара».

Также защитник назвал ключевую причину перехода в «Краснодар» и пообещал болельщикам полную самоотдачу.

«Я выбрал «Краснодар» в первую очередь из-за амбиций, потому что команда уже несколько лет претендует на самые высокие места во всех турнирах, где участвует. Хочется почувствовать эту борьбу за чемпионство и помочь команде. Когда переходишь в новый клуб, всегда легче, когда есть знакомые. Ребята тепло меня приняли, и в принципе адаптация проходит отлично. Хочется в первых матчах показать болельщикам, что я готов делать все ради этого клуба, приносить пользу. Если потребуется умирать на поле, я буду это делать», — добавил он.

Ближайший матч «Краснодар» проведет 2 августа. Команда дома сыграет с «Факелом» во 2-м туре чемпионата России.