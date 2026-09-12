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Галактионов объяснил отсутствие Мостового в старте на матч Локомотива с Зенитом в 8 туре РПЛ

Галактионов о Мостовом в запасе на матч с «Зенитом»: «Долгое отсутствие игровой практики. Были определенные нюансы»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ ответил на вопрос о причинах отсутствия полузащитника Андрея Мостового в стартовом составе.

28-летний футболист начнет игру в запасе. 4 сентября «Локомотив» арендовал Мостового у «Зенита». Уже спустя два дня полузащитник вышел в старте на матч с «Балтикой» (1:0) в 7-м туре и забил победный гол.

«Долгое отсутствие игровой практики, так скажем. Плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве. По ходу матча посмотрим, на сколько его хватит», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

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Андрей Мостовой
Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Мостовой о пенальти в матче «Факела» и «Балтики» в РПЛ: «Очередное издевательство над футболом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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Родина

 2 1 0
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Крылья Советов

 2 1 0
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