Галактионов о Мостовом в запасе на матч с «Зенитом»: «Долгое отсутствие игровой практики. Были определенные нюансы»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов перед матчем с «Зенитом» в 8-м туре РПЛ ответил на вопрос о причинах отсутствия полузащитника Андрея Мостового в стартовом составе.

28-летний футболист начнет игру в запасе. 4 сентября «Локомотив» арендовал Мостового у «Зенита». Уже спустя два дня полузащитник вышел в старте на матч с «Балтикой» (1:0) в 7-м туре и забил победный гол.

«Долгое отсутствие игровой практики, так скажем. Плюс на этой неделе были определенные нюансы, поэтому он остался в резерве. По ходу матча посмотрим, на сколько его хватит», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.