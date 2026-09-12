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Динамо — Оренбург: счет 1:0 и обзор матча 8-го тура РПЛ 12 сентября 2026

«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Все решил удар-шедевр Окишора на 90-й минуте

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые победили «Оренбург» — 1:0.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
1:0
Оренбург

После неудачного старта «Динамо» набрало ход — четыре подряд победы в РПЛ и Кубке. Особенно впечатляющая из которых — последняя над «Спартаком». С качественной игрой, доминированием над принципиальным соперником. Она позволила ворваться в тройку лучших Премьер-лиги, но чтобы блеск того выигрыша не померк, требовалось не оступиться с «Оренбургом». Известно же, что большой успех куется во встречах с аутсайдерами. А соперник ждал непростой — не проигрывал в семи последних матчах, если не считать поражения по пенальти в Кубке.

Шварцу пришлось обойтись без главной ударной силы — Тюкавин заработал дисквалификацию за удаление в дерби, а попытка «Динамо» оспорить в кабинетах красную карточку успехом не увенчалась. Зато в ворота вернулся первый номер Лунев, который из-за травмы не играл с июля. При этом в число запасных попал новичок — чилиец Гутьеррес. Второй — гаитянин Казимир — пока наблюдал с трибуны, он прилетел в Москву только в день игры.

Интересно, что бело-голубые принимали «Оренбург» в Черкизове, на арене «Локомотива». В Петровском парке в субботу было запланировано другое мероприятие.

Гости ожидаемо отдали инициативу. Команда Ахметзянова вообще-то привыкла действовать активно, но против бело-голубых в этом сезоне лучше всего работает тактика от обороны. Впрочем, «Оренбург» помнил про контрвыпады, и удар Касаджикова выглядел опасным. Но москвичи атаковали явно острее — Бителло на добивании, Осипенко и Рикардо после углового, а также Касересу, Глебову и Рубенсу не хватило совсем немного, чтобы открыть счет.

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А лучший момент первого тайма случился у Сергеева на 42-й минуте — Касерес здорово ушел от Ценова, покатил форварду, которому оставалось только с семи метров попасть в створ ворот — выше.

Еще ближе к успеху хозяева оказались в самом начале второго тайма. Бителло прострелил, Хотулев едва не срезал в свои ворота — штанга, а Гладышев с двух попыток с пяти метров не смог переиграть Болотова и Овсянникова. Полевой игрок, правда, преградил путь мячу рукой — пенальти и красная карточка от Кукуяна. Но после просмотра ВАР удаление преобразовалось в предупреждение, а один из самых успешных исполнителей пенальти в РПЛ Осипенко не сумел переиграть Овсянникова.

Фото ФК «Динамо»

«Оренбург», который чудесным образом уцелел после нескольких классных моментов соперника, вцепился в ничейный счет, еще мощнее забетонировав входы в штрафную. «Динамо» же, устав ломиться в закрытую дверь, начало потихоньку сдуваться. И уже гости чуть не сотворили сенсацию: удары Гузины, Пуэблы и Болотова были опасными — пришлось потрудиться Луневу.

&laquo;Факел&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 12&nbsp;сентября.«Факел» все еще без побед в сезоне. «Балтика» спаслась с 0:2 в Воронеже, сравняв с пенальти в самой концовке

И все же концовка осталась за бело-голубыми. Скопинцев дважды бил — в первом случае выше, а во втором удар пришелся в Бителло. А на 90-й минуте гол-шедевр удался Окишору. Виктор приложился с 25 метров и попал точно в дальнюю «девятку». Красота!

Дальше были только нервы и потасовка, в результате которых у «Оренбурга» удалили Куля, Сивиса и тренера Белорукова, а у «Динамо» помощника Шварца — Горбанца.

Москвичи выиграли уже пятый матч подряд, закрепляясь наверху турнирной таблицы.

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ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Г
Александр Соболев
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 6
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Зенит

 5
Иван Обляков
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ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

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