«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Все решил удар-шедевр Окишора на 90-й минуте

Бело-голубые победили «Оренбург» — 1:0.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

После неудачного старта «Динамо» набрало ход — четыре подряд победы в РПЛ и Кубке. Особенно впечатляющая из которых — последняя над «Спартаком». С качественной игрой, доминированием над принципиальным соперником. Она позволила ворваться в тройку лучших Премьер-лиги, но чтобы блеск того выигрыша не померк, требовалось не оступиться с «Оренбургом». Известно же, что большой успех куется во встречах с аутсайдерами. А соперник ждал непростой — не проигрывал в семи последних матчах, если не считать поражения по пенальти в Кубке.

Шварцу пришлось обойтись без главной ударной силы — Тюкавин заработал дисквалификацию за удаление в дерби, а попытка «Динамо» оспорить в кабинетах красную карточку успехом не увенчалась. Зато в ворота вернулся первый номер Лунев, который из-за травмы не играл с июля. При этом в число запасных попал новичок — чилиец Гутьеррес. Второй — гаитянин Казимир — пока наблюдал с трибуны, он прилетел в Москву только в день игры.

Интересно, что бело-голубые принимали «Оренбург» в Черкизове, на арене «Локомотива». В Петровском парке в субботу было запланировано другое мероприятие.

Гости ожидаемо отдали инициативу. Команда Ахметзянова вообще-то привыкла действовать активно, но против бело-голубых в этом сезоне лучше всего работает тактика от обороны. Впрочем, «Оренбург» помнил про контрвыпады, и удар Касаджикова выглядел опасным. Но москвичи атаковали явно острее — Бителло на добивании, Осипенко и Рикардо после углового, а также Касересу, Глебову и Рубенсу не хватило совсем немного, чтобы открыть счет.

А лучший момент первого тайма случился у Сергеева на 42-й минуте — Касерес здорово ушел от Ценова, покатил форварду, которому оставалось только с семи метров попасть в створ ворот — выше.

Еще ближе к успеху хозяева оказались в самом начале второго тайма. Бителло прострелил, Хотулев едва не срезал в свои ворота — штанга, а Гладышев с двух попыток с пяти метров не смог переиграть Болотова и Овсянникова. Полевой игрок, правда, преградил путь мячу рукой — пенальти и красная карточка от Кукуяна. Но после просмотра ВАР удаление преобразовалось в предупреждение, а один из самых успешных исполнителей пенальти в РПЛ Осипенко не сумел переиграть Овсянникова.

Фото ФК «Динамо»

«Оренбург», который чудесным образом уцелел после нескольких классных моментов соперника, вцепился в ничейный счет, еще мощнее забетонировав входы в штрафную. «Динамо» же, устав ломиться в закрытую дверь, начало потихоньку сдуваться. И уже гости чуть не сотворили сенсацию: удары Гузины, Пуэблы и Болотова были опасными — пришлось потрудиться Луневу.

И все же концовка осталась за бело-голубыми. Скопинцев дважды бил — в первом случае выше, а во втором удар пришелся в Бителло. А на 90-й минуте гол-шедевр удался Окишору. Виктор приложился с 25 метров и попал точно в дальнюю «девятку». Красота!

Дальше были только нервы и потасовка, в результате которых у «Оренбурга» удалили Куля, Сивиса и тренера Белорукова, а у «Динамо» помощника Шварца — Горбанца.

Москвичи выиграли уже пятый матч подряд, закрепляясь наверху турнирной таблицы.