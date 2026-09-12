«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Все решил удар-шедевр Окишора на 90-й минуте
После неудачного старта «Динамо» набрало ход — четыре подряд победы в РПЛ и Кубке. Особенно впечатляющая из которых — последняя над «Спартаком». С качественной игрой, доминированием над принципиальным соперником. Она позволила ворваться в тройку лучших Премьер-лиги, но чтобы блеск того выигрыша не померк, требовалось не оступиться с «Оренбургом». Известно же, что большой успех куется во встречах с аутсайдерами. А соперник ждал непростой — не проигрывал в семи последних матчах, если не считать поражения по пенальти в Кубке.
Шварцу пришлось обойтись без главной ударной силы — Тюкавин заработал дисквалификацию за удаление в дерби, а попытка «Динамо» оспорить в кабинетах красную карточку успехом не увенчалась. Зато в ворота вернулся первый номер Лунев, который из-за травмы не играл с июля. При этом в число запасных попал новичок — чилиец Гутьеррес. Второй — гаитянин Казимир — пока наблюдал с трибуны, он прилетел в Москву только в день игры.
Интересно, что бело-голубые принимали «Оренбург» в Черкизове, на арене «Локомотива». В Петровском парке в субботу было запланировано другое мероприятие.
Гости ожидаемо отдали инициативу. Команда Ахметзянова вообще-то привыкла действовать активно, но против бело-голубых в этом сезоне лучше всего работает тактика от обороны. Впрочем, «Оренбург» помнил про контрвыпады, и удар Касаджикова выглядел опасным. Но москвичи атаковали явно острее — Бителло на добивании, Осипенко и Рикардо после углового, а также Касересу, Глебову и Рубенсу не хватило совсем немного, чтобы открыть счет.
А лучший момент первого тайма случился у Сергеева на 42-й минуте — Касерес здорово ушел от Ценова, покатил форварду, которому оставалось только с семи метров попасть в створ ворот — выше.
Еще ближе к успеху хозяева оказались в самом начале второго тайма. Бителло прострелил, Хотулев едва не срезал в свои ворота — штанга, а Гладышев с двух попыток с пяти метров не смог переиграть Болотова и Овсянникова. Полевой игрок, правда, преградил путь мячу рукой — пенальти и красная карточка от Кукуяна. Но после просмотра ВАР удаление преобразовалось в предупреждение, а один из самых успешных исполнителей пенальти в РПЛ Осипенко не сумел переиграть Овсянникова.
«Оренбург», который чудесным образом уцелел после нескольких классных моментов соперника, вцепился в ничейный счет, еще мощнее забетонировав входы в штрафную. «Динамо» же, устав ломиться в закрытую дверь, начало потихоньку сдуваться. И уже гости чуть не сотворили сенсацию: удары Гузины, Пуэблы и Болотова были опасными — пришлось потрудиться Луневу.
И все же концовка осталась за бело-голубыми. Скопинцев дважды бил — в первом случае выше, а во втором удар пришелся в Бителло. А на 90-й минуте гол-шедевр удался Окишору. Виктор приложился с 25 метров и попал точно в дальнюю «девятку». Красота!
Дальше были только нервы и потасовка, в результате которых у «Оренбурга» удалили Куля, Сивиса и тренера Белорукова, а у «Динамо» помощника Шварца — Горбанца.
Москвичи выиграли уже пятый матч подряд, закрепляясь наверху турнирной таблицы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0