«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Евгений Латышонок перешел в «Балтику» на правах аренды, сообщает пресс-служба нижегородцев. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

В среду, 29 июля, голкипер перешел в «Нижний Новгород» из «Зенита», подписав трехлетний контракт.

Латышонок выступал за петербуржцев с июня 2024 года. За это время на его счету 41 матч во всех турнирах, 21 из которых он отыграл на ноль.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год.