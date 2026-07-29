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«Балтика» арендовала Латышонка у «Нижнего Новгорода»

Руслан Минаев
Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вратарь «Нижнего Новгорода» Евгений Латышонок перешел в «Балтику» на правах аренды, сообщает пресс-служба нижегородцев. Соглашение рассчитано на сезон-2026/27.

В среду, 29 июля, голкипер перешел в «Нижний Новгород» из «Зенита», подписав трехлетний контракт.

Евгений Латышонок.Вратарь Латышонок вернулся в «Балтику» в аренду. Ранее «Нижний Новгород» купил его у «Зенита»

Латышонок выступал за петербуржцев с июня 2024 года. За это время на его счету 41 матч во всех турнирах, 21 из которых он отыграл на ноль.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». Ранее он также выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год.

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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